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Эколог взял пробы воды. Мероприятия по ликвидации разлива топлива «Норникеля» - «профанация и красивая картинка для журналистов»

, 18:48 [ «Аргументы Недели», , Обозреватель отдела Общество ]

Эколог взял пробы воды. Мероприятия по ликвидации разлива топлива «Норникеля» - «профанация и красивая картинка для журналистов»

После экологической катастрофы «Норникеля» общественность успокоили – утечка топлива локализована, журналисты отсняли кучу материалов и написали репортажи о доблестной борьбе с загрязнением. Об аварии забыли, но реальные виновники так и не названы.

Эколог и блогер Георгий Каваносян взял пробы воды в устье реки возле Карского моря – там, где по официальным сообщение нет и не может быть загрязнений нефтепродуктами.

«Мои замеры показывают, что нефтепродукты движутся в сторону Карского моря, а все "мероприятия по ликвидации" - не более чем профанация и красивая картинка для журналистов. Это - преступление, и есть конкретный преступник. Я обращаюсь к господину Потанину с двумя требованиями: 1) Прекратить лгать и скрывать от общественности реальное положение дел. 2) Предпринять срочные меры по недопущению загрязнения в акваторию Карского моря»,- написал блогер.

«Сколько лет этот «Норникель» уничтожает тундру! Там ведь сотни километров выжженных земель и мёртвых рек были за долго до этой ситуации, и все молчали и ничего не делали, а природа и звери стремительно гибли! И не забывайте что по всей территории России таких мест сотни если не тысячи», «Урока Чернобыля не выучены до сих пор. И эта ложь смертельна для народа, для наших детей, которым мы и оставим в наследство одну «закрытую зону», «Трудно представить более человечный поступок! Увидел проблему, встал и поехал проверять», - комментируют видео зрители.

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