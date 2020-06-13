«Глобальное потепление. Серьезно?», в сети обсуждают, сколько стоит «Норникелю» придумать «новую отмазку»?

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13 июня 2020, 14:40 [ «Аргументы Недели», Ирина Брайнина, Обозреватель отдела Общество ]

Фото: YouTube

Когда жажда, точнее экология ничто, а имидж - все. Сначала журналистам устроили пресс-туры на самолетах «Норникеля», чтобы они «правильно» рассказали о причинах катастрофы в Норильске, а затем на YouTube-канале «Редакция» вышел репортаж Алексея Пивоварова, посвященный экологической катастрофе в Норильске, который зрители сразу же окрестили «заказухой».

А все потому, что у авторов ролика причиной разлива топлива стали вовсе не халатность и использование компанией аварийного оборудования, а глобальное потепление. «Вот вам и «журналистика». Заказуха и джинса в чистом виде. Еще и слепленная абы как. А если авторы начнут искренне утверждать обратное - значит, это полная профессиональная импотенция», «Да уж верил вам народ честной из ютуба а вы вот как с нами продали шкуру мгновенно как крупная денюшка на горизонте засветилась», «Вот так одним репортажем всю репутацию загубить. Но хоть теперь знаем, что тоже продажный журналист. Ну а количество дизлайков говорит само за себя», «Глобальное потепление. Вы серьезно? Пивоваров мог бы и придумать более правдоподобную отмазку. Например, все свалить на диверсию американцев, как у нас любят»- комментируют «работу» Пивоварова пользователи сети.

Сколько же стоило «Норникилю» такое «глобальное потепление»? По информации инсайдеров канала «Курятник», Алексею Пивоварову заплатили больше 5 миллионов рублей за выпуск репортажа о ситуации в Норильске. Сам же журналист хоть и извинился и признал, что тему раскрыл не до конца, но отверг обвинение в получение денег. И все же главные вопросы – кто виноват в случившейся катастрофе так и остались за кадром.

По выражению Потанина, разрушение резервуара с топливом «было совершенно неожиданным ЧП». Есть документы, которые подтверждают — руководство знало, что оборудование в аварийном состоянии. Еще в 2018 году «Норникель» не дал добро на реализацию проекта перевооружения нефтехранилища, что обошлось бы в 750 миллионов рублей.

Кстати, одними из немногих, кто отказался от помощи «Норникеля» и пишут независимые материалы с места катастрофы, были журналисты «Новой газеты». Именно поэтому Елена Костюченко и Юрий Козырев уже второй раз арестованы в Норильске. Формальная причина задержания - нарушение режима самоизоляции.