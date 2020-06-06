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Люди не довольны арестом начальника цеха Норильской ТЭЦ-3, они требуют наказать дейстивтельно виновных в катастрофе

, 11:41 [ «Аргументы Недели» ]

Люди не довольны арестом начальника цеха Норильской ТЭЦ-3, они требуют наказать дейстивтельно виновных в катастрофе

После разлива нефтепродуктов на предприятии дочки "Норникеля" было возбуждено 4 уголовных дела. Единственным задержанным пока стал Вячеслав Старостин - начальник цеха ТЭЦ-3, где все и случилось.

По статье 246 - нарушение правил охраны окружающей среды при производстве ему грозит срок до 5 лет, но реальным виновникам случившегося даже не будут предъявлены обвинения. В Сети была создана петиция, которая призывает найти действительно виновных в ЧП и пересмотреть обвинительный приговор Старостина.

"Вместо судебного разбирательства в деле, приплели человека, который выполнял все поручения вышестоящего начальства. Просим рассмотреть дело более детально, найти действительно виновных в ЧП и пересмотреть обвинительный приговор Вячеслава", - говорится в петиции, которую подписали уже почти 5 тысяч человек.

БИ

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