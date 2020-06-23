ЦИК РФ: МВД и Росгвардия будут охранять участки для голосования днем и ночью с 25 июня по 1 июля

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23 июня 2020, 13:22 [ «Аргументы Недели» ]

Глава ЦИК Элла Памфилова, фото: CEC Russia, globallookpress.com

Председатель ЦИК Элла Памфилова сегодня на заседании комиссии объявила, что участки для голосования по поправкам в Конституцию РФ будут в течение семи дней, с 25 июня по 1 июля, круглосуточно находиться под охраной сотрудников правоохранительных органов - МВД и Росгвардии.

Памфилова подчеркнула, что сохранность избирательной документации будет обепечена и днем, и ночью.

Глава ЦИК рассказала, что согласно порядку голосования, утвержденному кимиссией, ежедневно после закрытия участков (кроме 1 июля) все бюллетени из стационарных и переносных ящиков будут помещать в сейф-пакеты в присутствии наблюдателей. Будет составляться специальный акт. Пакеты хранятся в сейфе избиркома и не вскрываются до начала подсчета голосов, - сообщается на сайте rg.ru. Помещения участков после завершения всех процедур будут опечатывать и передавать под охрану Росгвардии и полиции.

Поправки в статью 83 Конституции РФ создадут новую «суперпозицию» центров влияния в структуре российской исполнительной власти, считает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Напомним, сегодня, 23 июня, Владимир Путин обратится к россиянам.