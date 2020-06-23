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Путин сегодня выступит с телеобращением к россиянам, - сообщил Песков

, 12:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Путин сегодня выступит с телеобращением к россиянам, - сообщил Песков
В. Путин, Фото с сайта Кремля

Президент РФ Владимир Путин во вторник, 23 июня, выступит с телеобращением к россиянам.  Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал выступление Путина.

По данным пресс-секретаря главы государства, ориентировочно в 15.00 Путин сделает телеобращение к гражданам России. По словам Пескова, Путин  будет говорить сегодня о текущем моменте, о предварительных итогах борьбы с коронавирусом, о перспективах, о состоянии дел в экономике и "о нас с вами в целом", - передает РИА Новости.

Песков отметил, что сегодня, 23 июня, президент России работает в Кремле.

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