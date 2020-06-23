Адвокат прокомментировал сообщения, что Ефремову поставили диагноз «хронический алкоголизм»

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23 июня 2020, 11:01 [ «Аргументы Недели» ]

Адвокат Эльман Пашаев, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Адвокат Эльман Пашаев опроверг информацию о том, что актеру Михаилу Ефремову поставили диагноз «хронический алкоголизм». По мнению юриста, если бы у актера был хронический алкоголизм, вряд ли бы он много снимался в кино, играл в театре и был бы высокооплачиваемым актёром.

«Это не соответствует действительности», — заявил Пашаев интервью телеканалу «360». СМИ писали, что Ефремов, обвиняемый по делу о пьяном ДТП в центре Москвы, в результате которого Сергей Захаров получил тяжёлые травмы и скончался, прошёл психолого-психиатрическую экспертизу и был признан вменяемым.

Сейчас Ефремов находится под домашним арестом. Его грозит реальный срок, до 12 лет лишения свободы.

Создатели сериала «Вампиры средней полосы» опровергли сообщения о замене Михаила Ефремова, который снимался в роли деда Славы. Александр Ширвиндт назвал случившееся с его коллегой Михаилом Ефремовым трагедией и рассказал, кто в ней виноват.