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Создатели сериала «Вампиры средней полосы» опровергли сообщения о замене Ефремова

, 22:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Создатели сериала «Вампиры средней полосы» опровергли сообщения о замене Ефремова
Михаил Ефремов, фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Создатели сериала «Вампиры средней полосы» опровергли сообщения о замене Михаила Ефремова, который снимался в роли деда Славы.  Актер Дмитрий Лысенко, который снимался с Михаилом Ефремовым, поделился, что продюсеры картины приняли решение ее доснять и утвердить на ту роль, которую исполнял Ефремов, другого артиста.

Съемки «Вампиров средней полосы» начинались в Смоленской области до начала пандемии коронавируса. Михаила Ефремова утвердили на главную роль деда Славы, бессмертного вампира Святослава Вернидубовича.

Сейчас съемки картины пристановлены из-за коронавируса. Директор по маркетингу компании Yellow, Black and White Александр Ильин сообщил, что никаких решений по смене актерского состава не принимались.

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