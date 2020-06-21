Стало известно, что Ефремова могут вырезать из сериалов

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21 июня 2020, 22:47 [ «Аргументы Недели» ]

Михаил Ефремов, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Актер театра и кино Михаил Ефремов активно снимался в кино и работал в театре. После ДТП, которое устроил пьяный артист, и в результате погиб человек, Ефремова вырежут из сериала «Вампиры средней полосы», - сообщает kp.ru.

Актер Дмитрий Лысенко, который снимался с Михаилом Ефремовым, поделился, что продюсеры картины приняли решение ее доснять и утвердить на ту роль, которую исполнял Ефремов, другого артиста. Натуру начнут снимать после лета, надо чтобы не было зелени.

Съемки «Вампиров средней полосы» начинались в Смоленской области до начала пандемии коронавируса. Михаила Ефремова утвердили на главную роль деда Славы, бессмертного вампира Святослава Вернидубовича. Теперь, как предполагает издание, его место может занять Юрий Стоянов.

Полнометражные фильмы, спортивно-фантастический экшн «Вратарь галактики» (бюджет — 1 миллиард рублей), прокат которого планируется даже в США, и фэнтези «Конек-горбунек» (бюджет — 800 миллионов рублей), в которых снялся Ефремов, скорее всего, не будут убирать из проката.

В театральных постановках Михаила Ефремова заменит его сын Никита.