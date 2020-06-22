В Москве открывают турагентства

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22 июня 2020, 18:56 [ «Аргументы Недели» ]

фото: карта, pixels.com

Мэр Москвы Сергей Собянин разрешил возобновить работу туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма. Соответствующий указ градоначальник подписал в понедельник, 22 июня.

«Возобновляется деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, за исключением деятельности экскурсоводов и гидов по предоставлению экскурсионных туристических услуг», - говорится в тексте документа.

Собянин отметил, что организация экскурсий по Москве пока еще будет невозможна.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, когда для граждан будут открыты популярные туристические направления внутри страны, а президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев назвал период, когда россияне смогут отправиться на зарубежные курорты.