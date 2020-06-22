В Москве открывают турагентства

Мэр Москвы Сергей Собянин разрешил возобновить работу туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма. Соответствующий указ градоначальник подписал в понедельник, 22 июня.
«Возобновляется деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, за исключением деятельности экскурсоводов и гидов по предоставлению экскурсионных туристических услуг», - говорится в тексте документа.
Собянин отметил, что организация экскурсий по Москве пока еще будет невозможна.
Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, когда для граждан будут открыты популярные туристические направления внутри страны, а президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев назвал период, когда россияне смогут отправиться на зарубежные курорты.