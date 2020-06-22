Глава Ростуризма рассказала, когда для граждан откроются популярные российские курорты

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22 июня 2020, 14:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

пляж в Сочи, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова рассказала, когда для граждан будут открыты популярные туристические направления внутри страны. Ранее путешествия были приостановлены из-за пандемии COVID-19.

Догузова заявила, что уже к началу июля для межрегиональных поездок откроются наиболее популярные среди путешественников направления, а значит, можно будет говорить о старте летнего туристического сезона.

Глава Ростуризма подчеркнула, что ключевой задачей на текущее лето является обеспечение доступного и безопасного отдыха для россиян.

Напомним, ранее стало известно, что первый туристический авиарейс из Москвы в Сочи отправился уже 22 июня.