В Республике Алтай ограничительные меры для объектов туризма продлили до 2 июля

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин внес изменения в распоряжение регионального правительства о введении режима повышенной готовности.
Изменения касаются продления запрета на работу туристических объектов до 2 июля включительно.
«За последнюю неделю в Республике Алтай прирост новых случаев превысил 60%. С прошлой пятницы зарегистрировано 155 новых случаев, из которых 110 – у жителей Кош-Агачского района», – отметил глава региона.
С 11 июня в регионе разрешили работу туркомплексов с медицинской лицензией и объектов общественного питания на открытом воздухе.