В Республике Алтай ограничительные меры для объектов туризма продлили до 2 июля

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19 июня 2020, 12:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: gorno-altaisk.info

Алтай. Фото: Pixabay

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин внес изменения в распоряжение регионального правительства о введении режима повышенной готовности.

Изменения касаются продления запрета на работу туристических объектов до 2 июля включительно.

«За последнюю неделю в Республике Алтай прирост новых случаев превысил 60%. С прошлой пятницы зарегистрировано 155 новых случаев, из которых 110 – у жителей Кош-Агачского района», – отметил глава региона.

С 11 июня в регионе разрешили работу туркомплексов с медицинской лицензией и объектов общественного питания на открытом воздухе.