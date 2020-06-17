Медведев: пандемия COVID-19 может стать стимулом для развития внутреннего туризма

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17 июня 2020, 18:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

лидер "Единой России" Дмитрий Медведев, Kremlin Pool/Global Look Press

Лидер "Единой России" Дмитрий Медведев днем в среду, 17 июня, заявил, что пандемия коронавируса нового типа может стать серьезным стимулом для развития внутреннего туризма.

В рамках совещания по развитию внутреннего туризма, которое прошло в онлайн-формате, Медведев подчеркнул, что пандемия способна дать путешествиям по России новую жизнь.

Уточняется, что "Единая Россия" совместно с экспертами разработала перечень мер по поддержке граждан РФ, а также субъектов малого и среднего предпринимательства. По словам Дмитрия Медведева, теперь необходимо сосредоточиться на мерах поддержки конкретных отраслей, в частности, туристической.