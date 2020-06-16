Откроется ли на Южном Урале туристический сезон

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16 июня 2020, 09:13 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото из архива редакции

Заместитель министра экономического развития Челябинской области Андрей Минченко примет участие в пресс-конференции, на которой расскажет о предстоящем туристическом сезоне.

Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom, для подключения необходимо ввести в клиенте «Zoom» идентификатор конференции 307 282 9197 и пароль 1519.

Андрей Минченко расскажет, как пандемия повлияла на туристическую отрасль Южного Урала, какие потери понесли предприятия, работающие в этой сфере. Когда откроется туристический сезон, справится ли отрасль с жесткими требованиями Роспотребнадзора.

Запись пресс-конференции будет выложена на ютуб-канале «Гранады Пресс».