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В США раскрыли предполагаемый принцип работы секретного лазерного оружия России

, 09:44 [ «Аргументы Недели» ]

В США раскрыли предполагаемый принцип работы секретного лазерного оружия России
Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

На страницах зарубежной интернет-прессы появился материал, автор которого – военный эксперт Барт Хендрикс – раскрыл предполагаемый принцип работы российского «Пересвета», секретного лазерного комплекса.

По словам аналитика, подготовившего материал для издания The Space Review, в задачи «Пересвета» входит засвечивание космических спутников противника. Как написал Хендрикс, комплекс воздействует на устройства посредством света, который гораздо ярче того, который они пытаются отобразить. В итоге спутники оказываются неспособны отследить позиции ракет РФ.

Эксперт выдвинул версию, согласно которой «Пересвет» использует лазер с ядерной накачкой и кислородно-йодный лазер на фотодиссоциации с йодной взрывной накачкой.

Ранее Владислав Шурыгин, отечественный аналитик, обозначил вероятное направление удара американской авиации по территории России.

ДЦ

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