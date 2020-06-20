Аналитик определил вероятное направление военного удара авиации США по России

Возможным направлением военного удара авиации Соединенных Штатов по Российской Федерации является арктическое. Соответствующую точку зрения в беседе с представителями СМИ высказал отечественный эксперт Владислав Шурыгин.
Как отметил аналитик, американская сторона на протяжении семидесяти с лишним лет отрабатывает нанесение воздушных ударов через Северный полюс. Через него пролегает кратчайшее расстояние от Штатов до имеющих стратегическое значение районов Центральной России, Урала и Сибири.
Из слов Шурыгина следует, что в гипотетической атаке Вашингтон может использовать крылатые ракеты, которыми оснащены американские стратегические бомбардировщики.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что украинский эксперт Олег Соскин заявил о планах бывшего главы государства Петра Порошенко развязать войну с Москвой в 2018 году.