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Аналитик определил вероятное направление военного удара авиации США по России

, 17:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Известия»

Аналитик определил вероятное направление военного удара авиации США по России
Американский бомбардировщик, Gene Blevins / globallookpress.com

Возможным направлением военного удара авиации Соединенных Штатов по Российской Федерации является арктическое. Соответствующую точку зрения в беседе с представителями СМИ высказал отечественный эксперт Владислав Шурыгин.

Как отметил аналитик, американская сторона на протяжении семидесяти с лишним лет отрабатывает нанесение воздушных ударов через Северный полюс. Через него пролегает кратчайшее расстояние от Штатов до имеющих стратегическое значение районов Центральной России, Урала и Сибири.

Из слов Шурыгина следует, что в гипотетической атаке Вашингтон может использовать крылатые ракеты, которыми оснащены американские стратегические бомбардировщики.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что украинский эксперт Олег Соскин заявил о планах бывшего главы государства Петра Порошенко развязать войну с Москвой в 2018 году.

ДЦ

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