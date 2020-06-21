Главврачу больницы в Коммунарке Денису Проценко присвоили звание Героя Труда России

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21 июня 2020, 15:20 [ «Аргументы Недели» ]

Денис Проценко, фото из "Фейсбук"

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя Труда России главному врачу городской клинической больницы № 40 в московском поселке Коммунарка Денису Проценко. Проценко один из первых столичных медиков начал лечить пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией.

Сегодня Проценко поздравил своих коллег. "Команда - это самая большая моя гордость и ценность", - написал он в соцсети за несколько дней до праздника. Главврач больницы в Коммунарке ранее опубликовал на своей странице в Facebook фотографии своих сотрудников, которые вместе с ним лечат пациентов с коронавирусом. «Москва. Коммунарка. 2020. Наши сверхлюди! Медики (медсестры, врачи, фельдшера, лаборанты, рентгентехники) и немедики (техническая служба, ремонтники, клининг, айти, экономисты и бухгалтера). #сверхлюди», - написал пост Проценко. «И волонтёры», - добавил главврач.

Недавно Проценко был командирован в Дагестан лечить больных коронавирусом.

В профессиональный праздник врачей - День медика - Путин подписал Указ о награждении работников российских медицинских и научных учреждений орденом Пирогова и медалью Луки Крымского.

Героями России стали, кроме Проценко, еще четверо врачей.