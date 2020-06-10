Главврач больницы в Коммунарке Проценко направился в Дагестан лечить больных коронавирусом

Аргументы Недели → Общество 13+

10 июня 2020, 15:59 [ «Аргументы Недели» ]

Денис Проценко, фото из "Фейсбук"

Главный врач больницы № 40 в московском поселке Коммунарка Денис Проценко командирован в Дагестан лечить больных коронавирусом. На помощь Дагестану и другим российским регионам бороться с коронавирусной инфекций выезжают 40 московских медиков, в том числе главврачи больницы в Коммунарке и № 52. Проценко возглавил бригаду, отправляющуюся в Дагестан для поддержки местных врачей в борьбе с COVID-19.

По данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, Марьяна Лысенко, главный врач больницы №52, возглавила бригаду, отправляющуюся в Забайкальский край.

В Псковскую область направляется бригада под руководством врача-хирурга Боткинской больницы Сергея Лебедева, а во Владимирскую область - бригада под руководством врача-хирурга больницы №1 им. Н.А. Пирогова Игоря Лебедева.

Для оказания поддержки врачам в Северной Осетии - Алании, Ингушетии, Забайкальском крае, Дагестане, Владимире и Пскове направляется шесть московских медицинских бригад, в каждой из которых от 5 до 9 специалистов - всего порядка 40 высококвалифицированных медицинских сотрудников из ведущих стационаров столицы.

В Дагестане похороны стали причиной вспышки COVID-19 в маленьком селе. Дагестан — один из наиболее сильно пострадавших от новой смертельно опасной коронавирусной инфекции регионов России. Самой маленькой пациентке, которую съемочная группа журналиста Антона Красовского встретила в махачкалинском инфекционном центре, всего восемь лет.

Напомним, Денис Проценко сам переболел коронавирусом, он продолжал работать дистанционно.