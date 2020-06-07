Аргументы Недели → Общество 13+

7 июня 2020, 10:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Махачкала, фото: Serguei Fomine, globallookpress.com

В Дагестане похороны стали причиной вспышки COVID-19 в маленьком селе. Дагестан — один из наиболее сильно пострадавших от новой смертельно опасной коронавирусной инфекции регионов России.

В этом регионе болеют не только старики — болеют семьями. Самой маленькой пациентке, которую съемочная группа журналиста Антона Красовского встретила в махачкалинском инфекционном центре, всего восемь лет.

Дагестанские медики борются за жизни всех пациентов. Санавиация эвакуирует новорождённых и стариков из горных деревень.

Жители Дагестана по традиции гостеприимны. Сначала никто не верил в COVID, продолжали навещать родственников, принимать гостей дома.

Напомним в Дагестане скончались 40 врачей, которые заразились коронавирусом.

В Адыгее более 150 человек заразились на массовых похоронах.