СКР возбудил уголовное дело в отношении главы поселения в Адыгее, где 150 человек заболели COVID после похорон

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26 мая 2020, 14:50 [ «Аргументы Недели» ]

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Следственным управлением СК России по Республике Адыгея возбуждено уголовное дело в отношении главы муниципального образования "Садовское сельское поселение" после того, как более 150 человек заразились коронавирусом на массовых похоронах в ауле Бжедугхабль.

Дело возбуждено по статье "Халатность" в отношении Сергея Камышана. По версии следствия, глава Садовского поселения в нарушение Указов Главы Адыгеи не принял мер, чтобы предотвратить посещение людьми похоронного мероприятия, - сообщается на сайте СУ СКР по Адыгее.

Указ главы Адыгеи был принят "с целью снижения рисков завоза и распространения коронавирусной инфекции". В республике были ограничения по проведению массовых мероприятий, ограничено свободное перемещение граждан. Также действовало предписание оперативного штаба от 17 апреля 2020 года исключить скопление граждан на кладбищах.

Однако глава Садовского поселения каких-либо мер к осуществлению указанных ограничений при проведении похорон не принял, и это привело к массовому инфицированию COVID участников похорон, их родственников и знакомых.

Глава района Адыгеи, где жители заразились коронавирусом на похоронах, ушел в отставку