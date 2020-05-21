Глава района Адыгеи, где жители заразились коронавирусом на похоронах, ушел в отставку

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21 мая 2020, 09:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Правительство Адыгеи

Адыгея, административное здание, фото с сайта adygheya.ru

В Адыгее глава Красногвардейского района, где 151 житель заразились коронавирусом на похоронах, досрочно сложил свои полномочия. От отставке Альберта Османова сообщается на сайте исполнительных органов государственной власти республики Адыгея.

20 мая на внеочередной сессии Совета народных депутатов Красногвардейского района был рассмотрен вопрос об отставке по собственному желанию руководителя муниципального образования Альберта Османова. По поручению Главы Адыгеи Мурата Кумпилова участие в заседании принял руководитель Администрации Главы РА и КМ РА Владимир Свеженец.

В ходе открытого голосования депутаты Совета народных депутатов, согласно личного заявления, досрочно прекратили полномочия главы района. Исполняющим обязанности главы муниципалитета стал первый замглавы МО «Красногвардейский район» Темур Губжоков.

Руководитель республиканского Роспотребнадзора Сергей Завгородний 19 мая сообщил, что уровень заболеваемости в республике после 1 мая вырос именно в Красногвардейском районе, где сотни людей собрались на похоронах.

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