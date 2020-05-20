В Адыгее предотвратили проведение большой свадьбы

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20 мая 2020, 11:26 [ «Аргументы Недели» ]

Дежурная часть. Фото: сайт МВД

На одной из баз отдыха в Адыгее должна была состояться свадьба с участием не менее 50 человек. Районные власти узнали о готовящемся событии, привлекли полицейских и предотвратили празднование.

В администрации Майкопского района Адыгеи сообщили, что в отношении организатора мероприятия был составлен протокол об административном нарушении, материалы дела переданы в суд.

Сообщается, что на территории республики по-прежнему действует режим самоизоляции, проведение любых массовых мероприятий находится под запретом, кафе и заведения общепита также закрыты.

Ранее в одном из аулов Адыгеи прошли похороны, в которых приняли участие около 500 человек, в том числе гости из Краснодарского края. К 19 мая в этом районе выявлен 151 зараженный коронавирусом. Ряд населенных пунктов полностью закрыт, организованы карантинные посты.