В Красногвардейском районе Адыгеи после массовых похорон коронавирус выявлен у 151 человека

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19 мая 2020, 22:37 [ «Аргументы Недели» ]

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В Адыгее число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекций в Красногвардейском районе, где 1 мая прошли похороны с участием примерно 500 человек, возросло 151. Руководитель республиканского Роспотребнадзора Сергей Завгородний 19 мая в ходе заседания оперштаа сообщил, что инфекция COVID -19 выявлена в Адыгее у 525 человек.

Он отметил, что уровень заболеваемости в республике после 1 мая вырос именно в Красногвардейском районе, где сотни людей собрались на похоронах. Из 151 зараженного в этом районе 35 человек госпитализированы. 106 человек проходят амбулаторное лечение. Остальные выздоровели.

Глава правительства республики Александр Наролин отметил, что ситуация непростая, но есть опыт локализации очага заболевания в Адыгейске. Теперь все силы необходимо направить в Красногвардейский район. По его словам, на территории муниципалитета минимизировано передвижение населения, запрещено выезжать за пределы ряда населенных пунктов Красногвардейского района, за исключением работников сферы жизнеобеспечения.

Главы Адыгеи Мурат Кумпилов призвал оперативно принимать эффективные решения. Он призвал обеспечить жесткий контроль за выполнением санитарных требований, вплоть до привлечения к административной и уголовной ответственности, предотвращать возможное скопление людей.

В Красногвардейском районе уже ограничено передвижение между населенными пунктами, проводится дезинфекция общественных мест, введен масочный режим.

Напомним, все заболевшие присутствовали на похоронах в ауле Бжедугхабль, где собралось большое число местных жителей и родственников скончавшегося из Адыгеи и Краснодарского края. Через несколько дней после похорон женщина с подозрением на коронавирус была госпитализирован.