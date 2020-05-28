«Дагестан - наша Италия»

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28 мая 2020, 13:36 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Журналист и общественный деятель Антон Красовский рассказал в Facebook о своих впечатлениях от поездки в Дагестан в период вспышки заражений COVID-19 в республике.

Антон Красовский отметил героизм, честность и открытость дагестанских врачей.

«Дагестан — это наша Италия. Все живут вместе. Молодежь ходит еженедельно к старикам. Село — это настоящая община. Как в Пьемонте, а не в Пензе. Вот и случилось. Врачи трясутся над больными. Мы сегодня вертолетом забирали новорожденного с гипоксией из Гуниба. Его трое суток выхаживала местная пожилая докторка. Наплевав на свою семью, на ковидных за стеной. И выходила. Спасла», - сообщил журналист.

Красовский тут же отметил, что помощь военных, развернувших госпиталь в Буйнакске для пациентов с коронавирусом, пришла с большим опозданием:

«И на этом фоне русский военный госпиталь в Буйнакске. Во-первых, совершенно ненужный уже, — эпидемия заканчивается, а они типа помогают республике и разворачиваются. Во-вторых, это невероятный чудовищный стыд. Все съемки согласованы с Москвой. Руководитель пресс-службы Шойгу письменно подтверждает все доступы. Начальник госпиталя хочет все показать, рассказать. И тут какой-то неизвестный человек в пресс-службе Южного военного округа сообщает: в красную зону мы вас не пустим».

Журналист сообщил, что снайперы из ГРУ охраняют совершенно пустой палаточный городок.

«Никому из нашей съёмочной группы не нужен этот госпиталь. Более того: он не нужен Буйнакску. Он не нужен Дагестану. Это Минобороны должно доказывать свою полезность. Но, увы, доказывает лишь свою полнейшую бессмысленность и безалаберность. На фоне выдающейся открытости руководства республики и всех дагестанцев это как-то совсем позорно», - резюмирует Антон Красовский.