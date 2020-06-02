В Дагестане число заразившихся коронавирусом превысило 5,2 тысячи человек

Аргументы Недели → Общество 13+

2 июня 2020, 11:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: news-r.ru

Врачи. Фото: Pixabay

В Дагестане за последние сутки отмечен рост количества заболевших коронавирусом – статистика заболеваемости пополнилась 132 новыми случаями.

По данным на 2 июня, в республике 5228 зараженных. Всего с начала пандемии в регионе от коронавируса умерли 271 человек, за последние сутки – 11 пациентов. Число вылечившихся от коронавируса жителей региона составляет 4457.

Сообщается, что власти Дагестана пока не собираются снимать режим ограничений. Кроме этого, жители республики обязаны соблюдать самоизоляцию и носить маски в общественных местах.