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В Дагестане число заразившихся коронавирусом превысило 5,2 тысячи человек

, 11:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: news-r.ru

В Дагестане число заразившихся коронавирусом превысило 5,2 тысячи человек
Врачи. Фото: Pixabay

В Дагестане за последние сутки отмечен рост количества заболевших коронавирусом – статистика заболеваемости пополнилась 132 новыми случаями.

По данным на 2 июня, в республике 5228 зараженных. Всего с начала пандемии в регионе от коронавируса умерли 271 человек, за последние сутки – 11 пациентов. Число вылечившихся от коронавируса жителей региона составляет 4457.

Сообщается, что власти Дагестана пока не собираются снимать режим ограничений. Кроме этого, жители республики обязаны соблюдать самоизоляцию и носить маски в общественных местах.

ДВа

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