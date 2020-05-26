В Дагестане Миноброны развернуло карантинные лагеря

Аргументы Недели → Общество 13+

26 мая 2020, 11:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Респиратор. Фото: pixabay.com

В Министерстве обороны рассказали, что в Дагестане развернули два полевых карантинных лагеря из-за вспышки коронавируса COVID-19 в регионе. Общая вместимость составила 700 человек.

Полевые лагеря разместили в Буйнакске и Ботлихе, где уже развернуты полевые многопрофильные госпитали. На их территории предусмотрено наличие банно-прачечных комплексов, столовых, а также санитарных и барьерных зон, сказано в сообщении.

«В них военные медики будут отслеживать состояние здоровья помещенных на карантин граждан и, в случае выявления симптомов заболевания, переводить их на лечение в полевой мобильный госпиталь», - отметили в ведомстве.