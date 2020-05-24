Симоньян нашла причину вспышки COVID-19 в Дагестане

Маргарита Симоньян объяснила, почему в Дагестане случилась вспышка заболеваемости коронавирусной инфекцией. Журналистка рассказала, что проведенное расследование указывает на большое количество дезинформации, согласно которой COVID-19 – это фейк.
Симоньян сообщила, что были опрошены жители Дагестана, в том числе те, кто проживает в горных аулах. Оказалось, что многие верят в то, что болезнь является выдуманной. Люди считают, будто «всё это – фейк, что всё это придумывают власти, чтобы вас запереть, чтобы вас с помощью вакцины чипизировать», - отметила она.
Журналист подчеркнула, что даже после того, как о серьезности заболевания начали говорить местные врачи и депутаты, жители Дагестана не поверили им и обвинили во лжи.