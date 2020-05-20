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Путин поручил оказать Дагестану дополнительную финансовую поддержку для борьбы с COVID-19

, 20:24 [ «Аргументы Недели» ]

Путин поручил оказать Дагестану дополнительную финансовую поддержку для борьбы с COVID-19
В. Путин, Фото с сайте Кремля

Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину обеспечить оказание Дагестану дополнительной финансовой поддержки за счёт федерального бюджета для реализации мер по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Президент РФ утвердил перечень поручений по итогам совещания с руководством и представителями общественности Республики Дагестан, состоявшегося 18 мая. В этом регионе сложилась тяжелая ситуация с коронавирусом. К Путину обратились жители Дагестане. В регионе 40 врачей заразились COVID-19 и скончались.

Глава государства поручил Минздраву РФ обеспечить разработку при участии республиканского правительства и утверждение плана мероприятий по преодолению сложившейся эпидситуации, а также контроль за выполнением этого плана.

В плане предусмотрены мероприятия:  обеспечение больниц в Дагестане медиками, оснащение больниц медицинским оборудованием, обеспечение санитарным автотранспортом, лекарствами, средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими и иными средствами, необходимыми для профилактики, диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции.

Напомним, коронавирусная ситуация в Дагестане – одна из наихудших в России. 

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