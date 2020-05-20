Кавказский мор. Covid-19 захватывает Дагестан

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20 мая 2020, 20:14 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Коронавирусная ситуация в Дагестане – одна из наихудших в России. Всё настолько плохо, что президент Путин собирает отдельные совещания по поводу положения в регионе.

Из госбюджета уже выделили необходимые средства для борьбы с Covid-19. В Республике утвердили массовую дезинфекцию. Она будет проводиться почти во всех городах. В особенности будут затрагиваться места массовых скоплений и различные учреждения. В Дагестан поедут и новые медики, которые будут работать непосредственно с заражёнными. Медики отправятся туда вместе с необходимыми приспособлениями, электрооборудованием и транспортом. В Минобороны РФ заговорили о создании в Дагестане специального медцентра, который бы помог заболевшим быстрее оправиться от пневмонии.

Больницы в регионе переполнены. Госпитализация жителей аулов и деревень попросту невозможна. А вирус продолжает шагать по Дагестану, почти как гунны в V столетии. Число умерших уже зашкаливает за 650. Умерло больше 40 врачей. Общее количество заражённых – 13 697 человек, и то это лишь официальные сводки. По неофициальным данным ситуация куда страшнее, чем кажется. В интернете полным-полно сведений о том, что хоронить людей просто негде. Умирают люди любых возрастов: старики, молодые и зрелые. Нарастает и массовая паника. Поначалу все думали, что это «обычная простуда», которая проходит за пару дней. Только вот потом многие поняли, насколько сильно ошибались. Некоторым это стоило жизни. Если бы в остальных регионах России было то же самое, число умерших по стране зашкаливало бы как минимум за 100 000. Ведь уровень здравоохранения в России и без того был запущен донельзя, благодаря «продуктивной» работе прежнего правительства Медведева.

Ещё в Дагестане наблюдается и повышение цен на различные медикаменты. Активно работают криминальные организации, мечтающие нажиться на вирусной войне. По словам президента Республики с подобными бандитами будут расправляться местные правоохранители. Им уже доверили дело о незаконных действиях фармацевтических компаний. Что до мнения населения о коронавирусе, то большая часть местных уже понимает масштабность угрозы. Очень многие дагестанцы говорят про искусственное происхождение вируса. Некоторые, особо религиозные люди, винят во всём греховность человечества, «павшего перед дьявольскими кознями». Местные нередко говорят про Божью кару, особенно старики и аксакалы. Они призывают людей опомниться и задуматься о своих поступках, дабы избежать дальнейших невзгод.

В любом случае, ситуация в регионе пока остаётся очень тяжёлой. Люди продолжают умирать, а количество заражённых лишь только растёт. Экономика стремительно рушится, а деньги из запасов граждан утекают, как ручей. Будем следить за развитием событий в Дагестане и уповать на отечественных врачевателей.