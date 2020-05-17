Глава Минздрава Дагестана сообщил о смерти более 40 врачей от пневмонии и коронавируса

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17 мая 2020, 07:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

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Джамалудин Гаджиибрагимов, министр здравоохранения Дагестана сообщил о смерти в республике от внебольничной пневмонии и коронавирусной инфекции COVID-19 более 40 врачей.

Во время прямого эфира в Instagram с блогером и политологом Русланом Курбановым глава дагестанского минздрава назвал гибель медиков в период пандемии коронавируса COVID-19 настоящей трагедией.

Гаджиибрагимов выразил искренние соболезнования родственникам медиков и всех погибших жителей республики.

«Это действительно трагедия», - сказал чиновник.

На вопрос блогера, почему имена врачей - жертв COVID-19 не опубликованы на официальном сайте ведомства, Гаджиибрагимов ответил, что не отделяет своих коллег от остальных жителей республики, скончавшихся коронавируса.

По данным министра, на 16 мая от COVID-19 в Дагестане умерли 29 человек, от внебольничной пневмонии - 657 человек. В республике пневмонией и COVID-19 заражены более 13 тысяч человек, из них 7000 проходят лечение в больницах. Ранее республиканский оперативный штаб сообщал, что в Дагестане подтверждены 3280 случаев заражения коронавирусом.

После жалоб жителей Дагестана на нехватку лекарств и медиков, Росздравнадзор провел анализ деятельности Министерства здравоохранения Республики Дагестан.