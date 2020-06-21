В Москве впервые почти за 2,5 месяца выявили меньше тысячи зараженных COVID-19

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21 июня 2020, 11:20 [ «Аргументы Недели» ]

фото: человек в маске, Konstantin Kokoshkin /globallookpress.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее число зараженных за время коронавирусной пандемии в Москве достигло 213 946 человек. Об этом стало известно в воскресенье, 21 июня.

«… за сутки выявлено 968 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией … Это самый низкий показатель с 9 апреля. Уменьшение по сравнению с предыдущим днем составляет 8% ... 1007 пациентов вылечились», - уточнили в ведомстве.

При этом среди заболевших COVID-19 зафиксировано 41,3% людей в возрасте от 18 до 45 лет, 32,2% – от 46 до 65 лет, 13,4% - от 66 до 79 лет, 7,6% – старше 80 лет и 5,5% - дети.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в России выявлено 7728 случаев новой коронавирусной инфекции в 84 регионах.