В России выявили более 7,7 тысяч случаев коронавируса

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21 июня 2020, 11:10 [ «Аргументы Недели» ]

фото: медик, pixabay.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее число зараженных за время коронавирусной пандемии в России достигло 584 680 человек. Об этом стало известно в воскресенье, 21 июня.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 7728 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2335 (30,2%) без клинических проявлений … полностью выздоровело 5 119 человек», - уточнили в ведомстве.

Наибольшее число заболевших COVID-19 зарегистрировано Москве – 968, Московской области – 549, Ханты-Мансийском АО – 294, Санкт-Петербурге – 229 и Нижегородской области – 227.

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