Врач назвал способы для быстрого восстановления иммунитета

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21 июня 2020, 08:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: медик, pixabay.com

Ведущий научный сотрудник Института медико-биологических проблем (ИМБП), заведующий лабораторией физиологии иммунной системы Сергей Пономарев объяснил, как быстро восстановить иммунитет.

Сергей Пономарев отметил, что для поддержания иммунореактивности следует придерживаться сбалансированного питания, уделять время умеренным физическим нагрузкам, а также установить нормальный режим труда и отдыха, не менее семи часов ночного сна. По его словам, одним из важных факторов является позитивное мышление.

Эксперт, основываясь на проведенных в ИМБП гермокамерных экспериментов, пришел к выводу, что за время самоизоляции в иммунной системе наблюдаются негативные изменения. Пономарев объяснил, что психологический стресс, гиподинамия, изменение режима сон-бодрствование, снижение антигенной нагрузки могут привести к нарушению иммунной защиты организма.