Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Вакцинолог считает, что в Москве может не быть второй волны COVID-19

, 15:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Вакцинолог считает, что в Москве может не быть второй волны COVID-19
Москва. Фото: pixabay.com

Вакцинолог Евгений Тимаков уверен, что москвичам можно не опасаться второй волны коронавирусной инфекции. Специалист считает, что новая вспышка COVID-19 в столице маловероятна.

«В Москве вторая волна маловероятна, так как первая была растянута по времени и уже есть иммунная прослойка населения», - заявил Тимаков.

Он объяснил, что «иммунную прослойку» составляют те жители столицы, которые уже переболели коронавирусом с симптомами или бессимптомно, а также те, кто невосприимчив к вирусу.

Ранее вакцинолог рассказал, где вероятнее всего пройдет вторая волна коронавируса. По его словам, переживать стоит тем странам, где был введен жесткий карантин.

АБ

Общество

Названо способное «обнулить» береговую оборону США оружие «Cудного дня» России

Названо способное «обнулить» береговую оборону США оружие «Cудного дня» России

Предназначенный для передвижения под водой российский беспилотник «Посейдон» способен «обнулить» береговую оборону США и любого другого противника Москвы. Об этом рассказал эксперт Александр Михайлов.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью