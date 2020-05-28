Вакцинолог считает, что в Москве может не быть второй волны COVID-19

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28 мая 2020, 15:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Москва. Фото: pixabay.com

Вакцинолог Евгений Тимаков уверен, что москвичам можно не опасаться второй волны коронавирусной инфекции. Специалист считает, что новая вспышка COVID-19 в столице маловероятна.

«В Москве вторая волна маловероятна, так как первая была растянута по времени и уже есть иммунная прослойка населения», - заявил Тимаков.

Он объяснил, что «иммунную прослойку» составляют те жители столицы, которые уже переболели коронавирусом с симптомами или бессимптомно, а также те, кто невосприимчив к вирусу.

Ранее вакцинолог рассказал, где вероятнее всего пройдет вторая волна коронавируса. По его словам, переживать стоит тем странам, где был введен жесткий карантин.