Вакцинолог рассказал о второй волне коронавирусной инфекции

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28 мая 2020, 15:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Коронавирус. Фото: pixabay.com

Инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков рассказал о предполагаемой второй волне заболеваемости коронавирусом. Он рассказал, что она, скорее всего, будет в тех странах, где вводили жесткий карантин.

Специалист отметил: новая вспышка коронавирусной инфекцией в РФ, если случится, то выраженная в меньшей степени. Ей будут подвержены регионы, которые до этого почти не сталкивались с проблемой COVID-19.

«В целом появление второй волны заболеваемости зависит от самих людей - если не будет соблюдаться масочный режим, все резко выйдут на улицу, то она более вероятна», - пояснил Тимаков.

Ранее сообщалось: глава Министерства здравоохранения Московской области Светлана Стригункова не исключает появления второй волны коронавируса нового типа в регионе осенью.