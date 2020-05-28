В Подмосковье готовятся к второй волне коронавируса

Глава Министерства здравоохранения Московской области Светлана Стригункова не исключает появления второй волны новой коронавирусной инфекции в регионе осенью. Своим мнением она поделилась на заседании Мособлдумы в четверг, 28 мая.
«Ожидаем вторую волну к сентябрю, поэтому запасаемся средствами и на будущие периоды», - пояснила она.
Стригункова отметила, что запасов средств индивидуальной защиты в Подмосковье с учетом действующей необходимости хватит более, чем на месяц.
Ранее вирусолог предложил, как действовать общественности и властям в момент появления второй волны новой коронавирусной инфекции в России.