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В Подмосковье готовятся к второй волне коронавируса

, 13:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Подмосковье готовятся к второй волне коронавируса
фото: пациент, pixabay.com

Глава Министерства здравоохранения Московской области Светлана Стригункова не исключает появления второй волны новой коронавирусной инфекции в регионе осенью. Своим мнением она поделилась на заседании Мособлдумы в четверг, 28 мая.

«Ожидаем вторую волну к сентябрю, поэтому запасаемся средствами и на будущие периоды», - пояснила она.

Стригункова отметила, что запасов средств индивидуальной защиты в Подмосковье с учетом действующей необходимости хватит более, чем на месяц.

Ранее вирусолог предложил, как действовать общественности и властям в момент появления второй волны новой коронавирусной инфекции в России.

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