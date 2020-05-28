В Подмосковье готовятся к второй волне коронавируса

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28 мая 2020, 13:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

фото: пациент, pixabay.com

Глава Министерства здравоохранения Московской области Светлана Стригункова не исключает появления второй волны новой коронавирусной инфекции в регионе осенью. Своим мнением она поделилась на заседании Мособлдумы в четверг, 28 мая.

«Ожидаем вторую волну к сентябрю, поэтому запасаемся средствами и на будущие периоды», - пояснила она.

Стригункова отметила, что запасов средств индивидуальной защиты в Подмосковье с учетом действующей необходимости хватит более, чем на месяц.

Ранее вирусолог предложил, как действовать общественности и властям в момент появления второй волны новой коронавирусной инфекции в России.