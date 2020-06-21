Видео, как в Москве подтопило Варшавское шоссе

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21 июня 2020, 10:29 [ «Аргументы Недели» ]

фото: дождь в Москве, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

СМИ опубликовали видео, на кадрах которого запечатлены последствия сильных ливней на Варшавском шоссе вечером в субботу, 20 июня. Отмечается, что на территории Москвы подтопило несколько районов, особенно на юге столицы.

Очевидец из своего автомобиля снял транспортное движение на Варшавском шоссе, по проезжей части которого буквально плывут машины. Кроме того, из-за ливневого дождя образовались длинные пробки, в том числе в районе Чертаново. На некоторых улицах Москвы движение и вовсе остановилось.

Ранее была названа причина подтоплений в столице. Кроме того, штормовое предупреждение продлили до 12.00 воскресенья.