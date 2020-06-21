В Москве объяснили возникновение подтоплений

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков назвал причину подтоплений некоторых столичных районов, особенно на юге, вечером в субботу, 20 июня. По его словам, в короткий промежуток времени выпало около 70% от месячной нормы осадков.
«… сильный ветер повалил деревья, их листва и ветки попали в ливневую канализацию и препятствовали стоку воды, это и стало причиной возникновения подтоплений», - пояснил он.
Бирюков отметил, что аварийные бригады с помощью специального оборудования откачали воду и демонтировали решетки с водоприемных колодцев, которые осуществляют пропуск воды.
При этом дождь с сильными порывами ветра не прекращается до сих пор, на востоке Москвы ливень идет с 3 часов ночи.
Ранее сообщалось, что на Никулинской улице затопило несколько автомобилей.