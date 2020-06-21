В Москве объяснили возникновение подтоплений

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21 июня 2020, 07:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: дождь в Москве, Михаил Фролов/ globallookpress.com

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков назвал причину подтоплений некоторых столичных районов, особенно на юге, вечером в субботу, 20 июня. По его словам, в короткий промежуток времени выпало около 70% от месячной нормы осадков.

«… сильный ветер повалил деревья, их листва и ветки попали в ливневую канализацию и препятствовали стоку воды, это и стало причиной возникновения подтоплений», - пояснил он.

Бирюков отметил, что аварийные бригады с помощью специального оборудования откачали воду и демонтировали решетки с водоприемных колодцев, которые осуществляют пропуск воды.

При этом дождь с сильными порывами ветра не прекращается до сих пор, на востоке Москвы ливень идет с 3 часов ночи.

Ранее сообщалось, что на Никулинской улице затопило несколько автомобилей.