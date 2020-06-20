Очевидцы сообщили о сильном подтоплении из-за ливня на нескольких улицах на юге столицы

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20 июня 2020, 17:38 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Аргументы недели

Очевидцы сообщили о сильном подтоплении из-за ливня на нескольких улицах на юге Москвы в субботу, 20 июня, днем. На Варшавском шоссе образовались пробки. Сильный дождь с градом без остановки шел минут 20.

Как рассказали "Аргументам недели" очевидцы, наблюдавшие из окна, машины "поплыли". После ливня Чертаново встало в пробках.

В ЦОДД подтвердили, что подтопление зафиксировано на улице Подольских Курсантов в районе д.26 и в Булатниковском проезде возле железнодорожной станции "Бирюлево-товарная", огромные лужищи на Востряковском проезде.

На Варшавском шоссе в районе пересечения с Дорожной улицей подтопило проезжую часть. Движение осуществляется по левым рядам в обоих направлениях.

Автомобилистов призывают объезжайть данный участок, заранее выбирать пути объезда.

На Варшавском шоссе в районе пересечения с Дорожной улицей подтопило проезжую часть. Движение осуществляется по левым рядам в обоих направлениях. Объезжайте данный участок, заранее выбирайте пути объезда! pic.twitter.com/WZJ8qdI2LA — ЦОДД (@gucodd) June 20, 2020