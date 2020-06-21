Экстренное предупреждение: гроза, дождь и град в Москве продолжатся до полудня воскресенья

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21 июня 2020, 08:38 [ «Аргументы Недели» ]

фото: дождь в Москве, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Главное управление МЧС России по Москве сообщило о продлении экстренного предупреждения, связанного с сильным дождем, грозой и усилением ветра на территории столицы. Отмечается, что за короткий промежуток времени выпало до 70% осадков.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет с 9:00 до 12:00 21 июня 2020 года в Москве местами сохранится сильный дождь,гроза. При грозе усиление ветра до 15 м/с», - пояснили в ведомстве.

В связи с неблагоприятными погодными условиями спасатели рекомендуют отказаться от поездок на личном транспорте, на дороге соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Кроме того, во время грозы ухудшается видимость на проезжей части.

Ранее власти Москвы объяснили причину подтоплений столичных районов.