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Эскимосы России рассказали, обижает ли их название мороженого «эскимо»

, 14:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Эскимосы России рассказали, обижает ли их название мороженого «эскимо»
Эскимо. Фото: pixabay.com

Российские эскимосы отреагировали на решение американской компании Dreyer`s поменять название мороженого «эскимо», чтобы не оскорблять чувства северных народов.

Составитель русско-эскимосского словаря, преподаватель эскимосского языка и литературы Наталья Радунович объяснила, что так называемые «эскимосы» предпочитают, чтобы их называли «инуиты». При этом название мороженого «эскимо» нисколько не обижает жителей Чукотки.

«Само слово "эскимо" используется уже давно и не ассоциируется с эскимосами, с "поедающими сырое мясо". Оно ассоциируется со вкусным, сладким мороженым. Ничего такого страшного в этом слове я не вижу… Мы - инуиты, а мороженное - эскимо. Пусть так оно и будет», - заявила Радунович.

АБ

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