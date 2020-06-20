В США решили переименовать эскимо, чтобы не обижать эскимосов

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20 июня 2020, 10:34 [ «Аргументы Недели» ]

Эскимо. Фото: pixabay.com

Американская компания Dreyer's приняла решение сменить название мороженого «эскимо», поскольку оно может оскорбить чувства представителей коренных северных народов.

«Мы привержены делу достижения расового равноправия и считаем данный термин уничижительным», - заявила главный маркетолог компании. Таким образом, название сменят в качестве уважения к эскимосам.

Впервые эскимо было придумано в 1920 году Кристианом Нелсоном и кондитером Расселом Стовером, которые и запатентовали данное название.

Ранее Врач-диетолог, что мороженое, может быть полезным для горла в течение всего года, и даже зимой. Однако пользу холодный десерт принесет только в том случае, если есть его правильно.