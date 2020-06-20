Врач заявила, что мороженое может быть полезным для горла

Диетолог Наталья Пугачева заявила, что такое популярное летнее лакомство, как мороженое, может быть полезным для горла в течение всего года. Однако пользу холодный десерт принесет только в том случае, если есть его правильно.
«Если есть мороженое не торопясь, небольшими кусочками, риска застудить горло не будет. Даже была показана положительная роль мороженого для закаливания этого самого горла, и не только летом», - объяснила специалист.
Пугачева добавила, что не стоит реагировать на красивую упаковку и покупать мороженое неестественно ярких цветов или со слишком длинным сроком хранения. Она подчеркнула, что полезным окажется только лакомство из натуральных ингредиентов.