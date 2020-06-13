В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать мороженое

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13 июня 2020, 08:38 [ «Аргументы Недели» ]

Мороженое. Фото: pixabay.com

При выборе мороженого Роспотребнадзор рекомендует обратить внимание на ряд важных моментов.

В зависимости от массовой доли молочного жира, входящего в состав продукта, выделяют следующие виды мороженого: молочное – не более 7,5% молочного жира, сливочное – 8-11,5% молочного жира, пломбир – не менее 12% молочного жира, кисломолочное – не более 7,5% молочного жира и с заменителем молочного жира (смеси молочного и растительного жиров) – не более 12% молочного жира.

Стабилизаторы предусмотрены технологией производства мороженого, они позволяют продукту сохранять форму. При производстве допускаются следующие натуральные стабилизаторы и загустители: камедь рожкового дерева (Е410), гуаровая камедь (Е412), ксантановая камедь (Е415), камедь тары (Е417), пектин (Е440), желатин, альгинат натрия (Е401) и некоторые другие.

Качественное мороженое должно быть равномерно окрашено. «Оттенки белого» зависят от процента жирности: чем он выше, тем «желтее» цвет.