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Путин считает, что аварий, подобных разливу топлива в Норильске, в России еще не было

, 15:06 [ «Аргументы Недели» ]

Путин считает, что аварий, подобных разливу топлива в Норильске, в России еще не было
Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Президент России Владимир Путин, комментируя чрезвычайную ситуацию с разливом дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, заявил, что опыта ликвидации подобных аварий в стране еще не было.

«… опыта ликвидации столь больших загрязнений на водных объектах в России, насколько я понимаю, пока еще не было. Это потребовало, действительно, серьезной концентрации сил и МЧС, и Росприроднадзора, территориальных служб и органов, привлечения к работе специалистов, ученых, экологов. И конечно, бизнеса, предприятий, на территории которых произошла авария», - отметил глава государства на совещании о ходе ликвидации последствий разлива дизельного топлива в Красноярском крае.

Напомним, что 29 мая один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 в Норильске получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в результате чего произошла утечка 21 тысячи тонн топлива. Основной причиной инцидента в компании «Норникель» назвали потепление в условиях вечной мерзлоты. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ. В регионе введен режим ЧС федерального уровня.

БА

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