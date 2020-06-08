В Норильске из водоемов собрано почти 2,8 тысячи кубометров водонефтяной смеси

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8 июня 2020, 10:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

место аварии в Норильске, Norilsk Nickel Press Service/via Globallookpress.com

Утром в понедельник стало известно, что спасатели собрали из водоемов почти 2,8 тысячи кубометров водонефтяной смеси, разлившейся в результате повреждения одного из резервуров на ТЭЦ-3 в Норильске.

Первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян уточнил, что к настоящему моменту удалось собрать почти 3 тысячи тонн (2776 кубических метров) водонефтяной смеси. Собранное утилизируется в специальные емкости, которых у спасателей достаточно.

Подчеркивается, что в процессе работы по переброске емкостей впервые была применена авиация.

Напомним, 29 мая один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, вследствие чего произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива. После случившегося в Красноярском крае ввели режим ЧС федерального уровня.