МЧС усиливает группировку по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Норильске

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7 июня 2020, 14:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

место разлива нефтепродуктов в Норильске, Norilsk Nickel Press Service/via Globallookpress.com

В МЧС России днем в воскресенье, 7 июня, сообщили об увеличении численности группировки специалистов и техники для ликвидации последствий аварийного разлива нефтепродуктов на территории Норильска.

В пресс-службе министерства уточнили, что в Норильск выдвинулись специалисты Дудинского арктического поисково-спасательного отряда с целью усиления уже действующей в городе группировки. Спасатели имеют при себе шесть единиц спецтехники, в частности, два снегоболотохода и два плавсредства.

Подчеркивается, что специалисты будут задействованы в проведении разведки загрязненной территории, а также примут участие в оказании необходимой помощи в процессе ликвидации ЧС.