В МЧС ответили на предложение США и других стран о помощи в ликвидации аварии в Норильске

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7 июня 2020, 09:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

место аварии в Норильске, Norilsk Nickel Press Service/via Globallookpress.com

Первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян в воскресенье, 7 июня, прокомментировал предложение США и других стран помочь РФ в ликвидации последствий ЧС с разливом топлива в Норильске.

Чуприян выразил благодарность всем государствам, которые хотят помочь. Он отметил, что сейчас в России сил и средств достаточно для их эффективного использования в ходе ликвидации ЧС, однако решать, требуется ли помощь, будет политическое руководство страны.

В настоящий момент в работах по ликвидации последствий разлива топлива в Норильске задействована группировка в количестве 500 человек и 200 единиц техники.