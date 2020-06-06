МИД оценил предложение США помочь в ситуации с разливом топлива

Аргументы Недели → Политика 13+

6 июня 2020, 22:16 [ «Аргументы Недели» ]

фото: место разлива топлива в Норильске, Rosprirodnadzor/globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на предложение госсекретаря США Майка Помпео о помощи в ликвидации последствий разлива топлива в Норильске. По ее словам, это уже второй жест доброй воли между странами.

«Мы, безусловно, благодарны американской стороне. Мы фиксируем уже второй жест доброй воли между нашими странами. Это были взаимные поставки аппаратов ИВЛ ... Можно, оказывается, работать на благо, можно проявлять такое сотрудничество», - высказала она в интервью YouTube-каналу «Соловьев Live».

Однако Захарова объяснила, что и Россия, и «Норильский никель» уже выбрали технологию и определили сроки решения этой проблемы.