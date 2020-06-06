США предложили России помощь с ликвидацией разлива топлива в Норильске

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6 июня 2020, 21:30 [ «Аргументы Недели» ]

Майк Помпео, фото: Chris Kleponis/CNP/AdMedia

Глава Госдепартамента США Майк Помпео прокомментировал экологическое ЧП в Норильске, где произошел разлив большого объема нефтепродуктов. Он заявил, что Штаты готовы оказать России помощь в ликвидации последствий аварии.

"Печально слышать о разливе топлива в Норильске, Россия. Несмотря на наши разногласия, Соединенные Штаты готовы помочь России смягчить эту экологическую катастрофу и предложить наш технический опыт", — написал Помпео в Twitter.

29 мая, около 9 часов утра мск, в результате разгерметизации одного из резервных резервуаров на проезжую часть подъездной автодороги к ТЭЦ-3 в Норильске, Красноярский край, на промышленной площадке Надеждинского металлургического завода вылилось большое количество дизельного топлива. Часть нефтепродуктов попала и в реку Амбарная, часть - в грунт. Площадь разлива составила более 180 тыс. кв. м.

Бизнесмен Владимир Потанин пообещал восстановить экосистему в месте разлива топлива в районе Норильска за счет своей компании «Норникель». Вчера с Потаниным поговорил Владимир Путин.