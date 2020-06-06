Потанин пообещал восстановить экосистему в месте разлива топлива в районе Норильска за счет «Норникеля»

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6 июня 2020, 13:50 [ «Аргументы Недели» ]

совещание, фото с сайта Кремля

Бизнесмен Владимир Потанин пообещал восстановить экосистему в месте разлива топлива в районе Норильска за счет своей компании «Норникель». Потанин, руководитель и главный акционер «Норникеля», прибыл на место ЧС.

29 мая, около девяти часов утра мск, в результате разгерметизации одного из резервных резервуаров на проезжую часть подъездной автодороги к ТЭЦ-3 в Норильске, Красноярский край, на промышленной площадке Надеждинского металлургического завода вылилось большое количество дизельного топлива. Часть нефтепродуктов попала и в реку Амбарная, часть - в грунт.

Инцидент на ТЭЦ-3 произошел еще 29 мая, но об экологической катастрофе оперативные службы узнали только через два дня.

5 июня в День эколога Владимир Путин провел совещание в режиме видеоконференции с представителями общественных организаций, работающих в сфере экологии и зоозащиты.

В совещании принял участие Владимир Потанин. Он ответил на вопросы Путина и пообещал оплатить восстановление экологии полностью, потратив только миллиарды рублей компании, без затрат бюджета.

Путин высказал Потанину: "Если бы своевременно поменяли (резурвуар - АН), и ущерба не было бы экологического, и расходы бы такие не нужно было нести компании".

Президент подчеркнул: "То, что произошло в Норильске, – это чрезвычайная ситуация, как вчера прозвучало уже, федерального масштаба". "Действительно, в данном случае под угрозой оказалось и здоровье людей, и хрупкой природе Арктической зоны нанесён серьёзный урон.

Не случайно и Генпрокуратура подключилась, и следственные органы, Следственный комитет", - заявил Путин. "Экологическую систему вернём в нормальное состояние", - пообещал Потанин.